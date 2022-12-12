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Анчелотті може очолити збірну Бразилії

Сьогодні 15:55 233 0
У збірної Бразилії зміниться тренер
Анчелотті може очолити збірну Бразилії
Фото - gettyimages
#Тіте, #Карло Анчелотті

Джерело - football.ua.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розглядає можливість потренувати збірну Бразилії.

Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, місцева Федерація футболу контактувала з головним тренером Реала. 63-річний фахівець не проти очолити Бразилію, але влітку 2023 року.

Анчелотті хоче завершити сезон у Реалі, а щоб його запросити, Федерації футболу Бразилії потрібно буде виплатити компенсацію мадридському клубу.

Нагадаємо, що після вильоту з чемпіонату світу збірну Бразилію залишив Тіте.

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