Анчелотті може очолити збірну Бразилії

У збірної Бразилії зміниться тренер

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розглядає можливість потренувати збірну Бразилії.

Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, місцева Федерація футболу контактувала з головним тренером Реала. 63-річний фахівець не проти очолити Бразилію, але влітку 2023 року.

Анчелотті хоче завершити сезон у Реалі, а щоб його запросити, Федерації футболу Бразилії потрібно буде виплатити компенсацію мадридському клубу.

Нагадаємо, що після вильоту з чемпіонату світу збірну Бразилію залишив Тіте.