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Дешам залишиться в збірній Франції до Євро-2024, - ЗМІ

Сьогодні 12:53 180 0
Дешам залишиться в збірній Франції до Євро-2024, - ЗМІ
#Дешам, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Le Parisien.

Дідьє Дешам залишиться головним тренером збірної Франції після ЧС-2022.

Про це повідомляє Le Parisien.

Сам коуч ще раніше хотів продовжити роботу з командою, адже розуміє, що до Євро-2024 зможе зберегти нинішній склад, у якому є поєднання зіркової молоді та досвідчених футболістів. Вихід у півфінал чемпіонату світу ще сильніше вплинув на цю ситуацію.

Перед турніром президент місцевої федерації футболу Ноель ле Гре заявляв, що рішення щодо свого майбутнього прийматиме саме Дешам.

Раніше повідомлялося, що збірну Франції має очолити Зінедін Зідан.

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