Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022

Зідан відновить тренерську кар'єру

Колишній тренер Реала Зінедін Зідан стане тренером збірної Франції після ЧС-2022.

Про це повідомляє видання Libertad Digital.

Екснаставник мадридців вже має домовленість з Федерацією футболу Франції про те, що він змінить Дідьє Дешама на посаді тренера збірної після чемпіонату світу.

Термін чинного контракту Дешама розрахований до грудня 2022 року. Зідан очолить збірну Франції незалежно від результатів команди на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2022 року відбудеться у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

Нагадаємо, Зідан анонсував відновлення тренерської роботи.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий тренувати ПСЖ, Баварію, Ювентус та Реал.