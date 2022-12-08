Президент Федерації футболу Франції: Хочу, щоб Дешам залишився

Джерело - Sport BILD.
Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре хоче продовжити співпрацю з Дідьє Дешамом, а не призначити Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє Sport Bild.
"Якщо ви наполягаєте, то я хочу бути чесним: я хочу, щоб Дідьє залишився. Якщо вам пощастило мати Дідьє Дешама, ви не попрощаєтеся з ним. Я це кажу як президент Федерації футболу Франції, а не як друг Дешама".
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"Якщо він зможе це зробити, то рішення за ним. Всупереч тому, що пишуть, я ніколи в житті не дзвонив Зідану. І ніхто з мого оточення теж йому не дзвонив", - сказав Ле Гре.
Нагадаємо, Мбаппе наздогнав Зідана по голах за збірну Францї.