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Президент Федерації футболу Франції: Хочу, щоб Дешам залишився

Сьогодні 14:18 196 0
Ноель Ле Гре не зв'язувався із Зінедіном Зіданом
Президент Федерації футболу Франції: Хочу, щоб Дешам залишився
#Дешам, #Зінедін Зідан

Джерело - Sport BILD.

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре хоче продовжити співпрацю з Дідьє Дешамом, а не призначити Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Sport Bild.

"Якщо ви наполягаєте, то я хочу бути чесним: я хочу, щоб Дідьє залишився. Якщо вам пощастило мати Дідьє Дешама, ви не попрощаєтеся з ним. Я це кажу як президент Федерації футболу Франції, а не як друг Дешама".

  Актуально: Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022

"Якщо він зможе це зробити, то рішення за ним. Всупереч тому, що пишуть, я ніколи в житті не дзвонив Зідану. І ніхто з мого оточення теж йому не дзвонив", - сказав Ле Гре.

Нагадаємо, Мбаппе наздогнав Зідана по голах за збірну Францї.

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