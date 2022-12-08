Президент Федерації футболу Франції: Хочу, щоб Дешам залишився

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре хоче продовжити співпрацю з Дідьє Дешамом, а не призначити Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Sport Bild.

"Якщо ви наполягаєте, то я хочу бути чесним: я хочу, щоб Дідьє залишився. Якщо вам пощастило мати Дідьє Дешама, ви не попрощаєтеся з ним. Я це кажу як президент Федерації футболу Франції, а не як друг Дешама".