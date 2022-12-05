Реал та Манчестер Юнайтед зацікавлені у Гакпо

Реал або Манчестер Юнайтед можуть купити вінгера збірної Нідерландів Коді Гакпо у ПСВ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ерік тен Гаг дуже високо оцінює Гакпо. Після відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед бажання тренера бачити Коді у команді лише посилилося.

Реал уважно стежить за прогресом Гакпо. Гравець, якого оцінюють у 55 мільйонів євро, може змінити клуб узимку.

Гакпо забив 17 голів і зробив 18 результативних передач у 30 матчах сезону за збірну Нідерландів та ПСВ. У нього 3 голи у 3 матчах на ЧС-2022.