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Реал та Манчестер Юнайтед зацікавлені у Гакпо

Сьогодні 14:43 204 0
Реал та Манчестер Юнайтед зацікавлені у Гакпо
Реал та Манчестер Юнайтед зацікавлені у Гакпо
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Коді Гакпо

Джерело - football.ua.

Реал або Манчестер Юнайтед можуть купити вінгера збірної Нідерландів Коді Гакпо у ПСВ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ерік тен Гаг дуже високо оцінює Гакпо. Після відходу Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед бажання тренера бачити Коді у команді лише посилилося.

Реал уважно стежить за прогресом Гакпо. Гравець, якого оцінюють у 55 мільйонів євро, може змінити клуб узимку.

Гакпо забив 17 голів і зробив 18 результативних передач у 30 матчах сезону за збірну Нідерландів та ПСВ. У нього 3 голи у 3 матчах на ЧС-2022.

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