Карпати планують 3 збори взимку

Карпати проведуть під час зимової перерви три збори.

Про це розповів головний тренер команди Андрій Тлумак.

"Команди першої ліги на сьогодні не мають права виїжджати за кордон. Лише спортсмени, які виступають за збірну України. Ми плануємо збори, у нас є чіткий план. Перші збори повинні відбутися у Львові, а ще два на виїзді тривалістю по 14 днів".