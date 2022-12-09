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Карпати планують 3 збори взимку

Сьогодні 15:21 217 0
Карпати планують 3 збори взимку

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати проведуть під час зимової перерви три збори.

Про це розповів головний тренер команди Андрій Тлумак.

"Команди першої ліги на сьогодні не мають права виїжджати за кордон. Лише спортсмени, які виступають за збірну України. Ми плануємо збори, у нас є чіткий план. Перші збори повинні відбутися у Львові, а ще два на виїзді тривалістю по 14 днів".

  Актуально: Тлумак: Карпати можуть вийти в УПЛ напряму

"Маємо ідею організувати товариський турнір. Хочемо запросити наших вболівальників, медіа службу та провести невеликий турнір перед Новим роком. Треба об'єднувати всі структури нашого клубу в єдине ціле", - сказав Тлумак.

Нагадаємо, Тлумак назвав завдання Карпат.

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