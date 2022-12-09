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Тлумак: Карпати планують взяти гравців з УПЛ

Сьогодні 10:56 186 0
Тлумак: Карпати планують взяти гравців з УПЛ

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати мають намір підсилитися взимку, щоб боротися за вихід в УПЛ.

Про це розповів головний тренер львів'ян Андрій Тлумак.

"Зараз ми активно працюємо на трансферному ринку. Ми маємо зібрати тих гравців, яких хочемо. У нас є така ідея, щоб повернути наших львівських хлопців, які роз’їхались по Україні. У нас є бюджет на нових гравців і наше керівництво готове інвестувати кошти".

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"Плануємо взяти гравців з УПЛ, щоб ми могли боротися за ті завдання, які стоять перед нами. Тренерський штаб і керівництво клубу не вирушили у відпустку. Ми плідно працюємо, щоб підсилити команду та мати шанс навесні вийти у Прем’єр-лігу", - сказав Тлумак.

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