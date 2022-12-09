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Венгер: ФІФА відмовилась від ідеї проводити ЧС раз на 2 роки

Сьогодні 12:19 226 0
Венгер: ФІФА відмовилась від ідеї проводити ЧС раз на 2 роки
#ФІФА, #Арсен Венгер

Джерело - L'Équipe.

ФІФА відмовилась від наміру проводити чемпіонат світу раз на 2 роки.

Про це розповів голова відділу глобального розвитку ФІФА Арсен Венгер 

"Мене попросили подумати про це, і я вирішив, що це непогана ідея. Але такий розвиток подій вимагав би повного перегляду кваліфікаційного календаря. Зараз ми не рухаємося до цього". 

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"Скоріше ми дотримуємось 4-річного циклу, в рамках якого чемпіонат світу чергується з чемпіонатом світу серед жінок, який стає все більш і більш важливим, Євро та чемпіонатом світу серед клубів", - сказав Венгер.

Нагадаємо, влада змушує голів обласних асоціацій порушувати статут УАФ та вимоги ФІФА й УЄФА.

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