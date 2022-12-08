Зозуля організував збір на 47 автомобілів швидкої допомоги

Український футболіст розпочав черговий збір для армії

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Зозуля спільно з українською громадою в Іспанії розпочав збір на 47 автомобілів швидкої допомоги для рятування українських захисників на Сході України.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

"Вчора прочитав стільки красивих і щирих привітань на адресу ЗСУ, що сьогодні прошу вас вкотре продемонструвати, як сильно ми їх цінуємо і підтримуємо не лише словами, але й діями. Ми бачимо, яка надскладна ситуація на Сході України, але віримо в наших захисників та понад усе хочемо, щоб кожен з них повернувся додому живим".

Покликання на донат

"Тому спільно з українською громадою в Іспанії розпочинаємо збір на 47 автомобілів швидкої, які поїдуть у найгарячіші точки фронту рятувати наших героїв. Вартість проєкту - 300 000 євро. Сума велика, але життя і здоров’я наших воїнів - безцінні. Тому вірю, що нам під силу зібрати її якнайшвидше", - написав Зозуля.

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Нагадаємо, Зозуля планує стати футбольним менеджером.