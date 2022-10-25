Козловський: Зозуля питав, чи підтримаю я його кандидатуру на посаду президента УАФ

Президент Руху Григорій Козловський готовий підтримати кандидатуру Романа Зозулі на посаду президента УАФ.

"Роман Зозуля мені дзвонив, щоб не збрехати, десь тиждень тому. І задав мені питання в лоб: чи підтримав би я його, якщо він піде на главу УАФ? Я йому кажу: "Романе, ми з тобою дружимо з 2014 року. Я знаю, як ти допомагаєш армії. Я це знаю, бо багато спільних речей ми робили з Романом разом. І фінанси, і продукти, і шлеми, і бронежилети. Ми з 2014 року разом з Романом допомагаємо армії.

Знаю, що Роман дуже сильно постраждав за свою позицію в Іспанії. Роман є прекрасним кандидатом, одним з кандидатів на посаду президента УАФ. Це прекрасна кандидатура. Аплодую стоячи. Але я б хотів, щоб суспільство мало вибір. Може, кандидатів буде 3-4 чи 5. Може, всі 5 кандидатів знайдуть спільну мову і підуть разом працювати? А може їх буде 3? Я хочу змін. Суспільство хоче змін.

Вже далі нікуди. Ми вже пробили все можливе і неможливе дно. Давайте почекаємо. Давайте дамо шанс тим людям, які є дійсно достойними кандидатами, Нехай вони проявляться, нехай вони покажуться, якщо вони мають бажання. Давайте помацаємо це дно, подивимось, хто залишився з тих людей, які хочуть працювати на благо українського футболу.

Щодо Романа Зозулі: я його люблю, поважаю і вважаю великим-великим українцем", - сказав Козловський.