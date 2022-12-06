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Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк

Сьогодні 13:55 463 0
Охоронці Павелка отримують 55-110 тисяч гривень, - Андріюк

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Стали відомі зарплати охоронців президента УАФ Андрія Павелка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Під'їхала оновлена інформація по ЗП деяких працівників та менеджерів УАФ. Отже, зверніть увагу на список цих менеджерів. Чиї ЗП складають від 55 000 до 110 958 грн (50 479 +Премія 100%). Так ось, виявилося, ці люди лише на папері "менеджери". А насправді це... охоронці голови УАФ - Андрія Павелка".

  Заступник Павелка має російський паспорт і брав участь у груповому згвалтуванні, – журналіст

"Вони охороняють самого Павелка, його дружину - Катерину Чаус і найголовніше - охороняють його приватний розкішний будинок в Хотянівці розміром 1 200 кв. м. І 200 пар взуття всередині. І віджату в держави землю І навіть манекена-орла обтягнутого шкірою крокодила Всі ці люди отримують ЗП з бюджету УАФ, щоб виконувати приватні забаганки керівника українського футболу", - написав Андріюк

Нагадаємо, Павелко та Запісоцький входять до президії УАФ, яка ухвалила рішення про внесення застави за них.

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