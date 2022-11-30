Павелко та Запісоцький входять до президії УАФ, яка ухвалила рішення про внесення застави за них

Стало відомо, яким чином компанія УАФ Маркетинг змогла внести заставу за очільника УАФ Андрія Павелка та генерального секретаря Юрія Запісоцького.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Стежте за руками, як вносилася застава у розмірі 19 мільйонів 760 тисяч гривень за керівника УАФ - Андрія Павелка та генсека УАФ - Юрія Запісоцького. Отже, є компанія - УАФ Маркетинг. 100% статутного капіталу цієї компанії належить Громадській Спілці УАФ. Виконавчий директор УАФ Маркетинг - Роман Волинець не може приймати сам ці рішення. Це заборонено статутом УАФ.

Але це може зробити так звана Президія УАФ. Що вона успішно і зробила - надала гроші для застави! Стаття 29 Статут УАФ.

Але увага на склад цієї Президії:

- голова УАФ - Павелко

- генсек УАФ - Запісоцький

- фін. директор УАФ - Сагайдак