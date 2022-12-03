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Гравці Динамо пішли у відпустку

Сьогодні 10:24 199 0
Зимова перерва для гравців Динамо
Гравці Динамо пішли у відпустку
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Після переможного для "біло-синіх" перенесеного матчу 8-го туру з Металістом, який відбувся 30 листопада у Києві, для гравців Динамо. розпочалася зимова відпустка.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Вона триватиме до 12 січня. Наразі вирішується питання щодо проведення тренувальних зборів у зимове міжсезоння.

Старт другого кола в УПЛ заплановано на перший вікенд березня. На зимову перерву у чемпіонаті Динамо пішло посідаючи третє місце в турнірній таблиці, маючи рівну кількість набраних очок з Шахтарем, який йде другим, та відстаючи від лідера, Дніпра-1, на 5 очок.

Раніше повідомлялося, що у Динамо будуть збори у Туреччині.

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