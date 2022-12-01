Ванат: У Динамо будуть збори у Туреччині

Джерело - dynamomania.com.
Динамо проведе передсезонну підготовку у Туреччині.
Про це розповів нападник киян Владислав Ванат.
"Вийшла непогана гра з Металістом та закономірна перемога. Майже все вдавалося.
Всі розуміють і бачать, що це не те місце, на якому ми маємо бути. У цілому, результат негативний, але треба все виправляти наступного року.
Плани на зимову підготовку? Ну в нас будуть збори в Туреччині. Пізніше нам скажуть все детальніше", - розповів Ванат.
Раніше Динамо розгромило Металіст у перенесеному матчі 8 туру УПЛ.