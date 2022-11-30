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Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ

Сьогодні 15:56 234 0
Динамо на класі обіграло Металіст
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному  матчі 8-го туру УПЛ київське Динамо вдома обіграло Металіст.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 30 листопада

Динамо - Металіст 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Буяльський, 2:0 - 29 Ванат, 3:0 - 77 Циганков

Попередження: Сидорчук, 42 – Танковський, 19, Демченко, 80

Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк (Андрієвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66).

Металіст: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Книш (Романюк, 46), Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідоміре, 81), Прядун (Коркішко, 81).

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