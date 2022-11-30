Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 8-го туру УПЛ київське Динамо вдома обіграло Металіст.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 30 листопада
Динамо - Металіст 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Буяльський, 2:0 - 29 Ванат, 3:0 - 77 Циганков
Попередження: Сидорчук, 42 – Танковський, 19, Демченко, 80
Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк (Андрієвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66).
Металіст: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Книш (Романюк, 46), Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідоміре, 81), Прядун (Коркішко, 81).