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Вернидуб: Коли я прийшов у Кривбас, команди як такої не було

Сьогодні 19:58 190 0
Тренер Кривбасу прокоментував завершення першої половини сезону
Вернидуб: Коли я прийшов у Кривбас, команди як такої не було
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб підбив підсумки першої частини сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був Кривбас, але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку".

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"Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне", - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ.

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