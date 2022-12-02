Вернидуб: Коли я прийшов у Кривбас, команди як такої не було

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб підбив підсумки першої частини сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був Кривбас, але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку".