Вернидуб: Коли я прийшов у Кривбас, команди як такої не було

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб підбив підсумки першої частини сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був Кривбас, але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону. Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому прийшлось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку".
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"Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне", - сказав Вернидуб.
Нагадаємо, Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ.