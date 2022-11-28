Кучер пояснив поразку Кривбасу

Кривбас зміг використати свої моменти у матчі проти СК Дніпро-1.

Про це розповів головний тренер клубу з Дніпра Олександр Кучер.

"Хочу, звичайно, подякувати Збройним силам України за те, що ми зуміли провести перше коло нашого чемпіонату. Також вітаю Кривбас з перемогою.

Щось особливого по грі казати немає чого. Звичайно, що було важке поле, а хто більше бажав, той і переміг. Суперник намагався грузити м’яч вперед і скористався своїми моментами. Важка гра була, але це футбол.

Звичайно, хочеться, щоб ми грали у футбол, а не так, щоб хлопці, котрі подають м’ячі, не хочуть їх нам віддавати. Давайте вчити хоча б дітей, щоб у майбутньому ми на великих аренах щось здобували і наша збірна грала, а не ховалася від м’яча, і саме грала у футбол. Дуже дякую", - відзначив Кучер.