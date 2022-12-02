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Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ

Сьогодні 14:55 124 0
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 7-го туру УПЛ одеський Чорноморець поступився Кривбасу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь криворізького клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 02 грудня

Чорноморець - Кривбас 0;1 (0:1)

, Голи: 0:1 - 45+1 Стецьков

Чорноморець: 12. Дмитро Непогодов, 3. Віталій Єрмаков, 6. Джеймс Манджрекар, 9. Ілля Путря (к), 29. Максим Білий (20. Олександр Гладкий, 80), 32. Сергій Петько (21. Іван Бобко, 80), 89. Сергій Політило, 45. Максим Брагару, 17. Дмитро Юсов (77. Орест Кузик, 69), 10. Владислав Наумець (39. Зігі Бадібанга, 46), 25. Максим Войтіховський (99. Кевін Кубемба, 46).

Кривбас: 23. Богдан Сарнавський (к), 7. Андрій Понєдєльнік, 5. Тимур Стецьков, 15. Віталій Вернидуб, 24. Володимир Якімець, 8. Ріфет Капіч, 11. Микита Татарков (2. Вʼячеслав Рябов, 79), 10. Дмитро Хомченовський, 20. Артур Микитишин (94. Максим Задерака, 46), 27. Роман Дебелко, 19. Назар Волошин (18. Денис Устименко, 89).

Попередження: Зігі Бадібанга, 85 - Назар Волошин, 77.

Вилучення: Джеймс Манджракар (Чорноморець), 85.

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