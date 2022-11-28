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Мудрик - головна трансферна ціль Арсенала

Сьогодні 18:38 239 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Мудрик - головна трансферна ціль Арсенала
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - sport24.ua.

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик є головною трансферною ціллю Арсенала.

Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

"Арсенал виявляв інтерес до Крістіана Пулішича, але я все ще розумію, що Михайло Мудрик – їхній ключовий пріоритет у січні. Влітку Челсі не надто хотів віддавати Пулішича в оренду, але подивимося, які пропозиції надійдуть йому у січні.

Важливо: Мудрик визначився зі своїм майбутнім клубом

І просто уточню з приводу вчорашньої інформації – я нічого не знаю про нібито зниження Шахтарем ціни на Мудрика. Влітку його оцінили приблизно у 40 мільйонів євро, але його неймовірна форма означає, що вартість змінилася і може продовжувати змінюватись. Останнє, що мені казали – це, мабуть, не менше ніж 65 мільйонів євро", – розповів Романо.

Футболіст провів 15 матчів у всіх турнірах у нинішній компанії, відзначившись 8 забитих м'ячів і 7 результативних передач.

Нагадаємо Перес готовий заплатити 80 млн євро за Мудрика.

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