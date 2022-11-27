Мудрик визначився зі своїм майбутнім клубом

Джерело - sport.ua.
Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик хоче у найближче трансферне вікно змінити клуб та стати гравцем лондонського Арсеналу.
Про це повідомляє CBS Sports.
До переходу в стан канонірів схиляється і хавбек Лестера Юрі Тілеманс.
Наставник Арсеналу Мікель Артета отримає від клубу підтримку у проведенні цих трансферів. Лондонський клуб зараз є одноосібним лідером таблиці англійської Прем'єр-ліги та має гарні турнірні перспективи.
Як відомо, і Мудрик, і Тілеманс перебувають у полі зору багатьох європейських клубів. Однак для обох гравців пріоритетним є перехід саме до "Арсеналу".
Трансфер Тілеманса не буде дорогим, адже у гравця наступного літа закінчується термін дії контракту. А ось трансферна вартість Мудрика оцінюється приблизно у 86 млн фунтів.
Нагадаємо президент Реала Перес готовий заплатити за Мудрика 80 млн євро.