Мудрик визначився зі своїм майбутнім клубом

Українець вірить у свій трансфер майбутньої зими

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик хоче у найближче трансферне вікно змінити клуб та стати гравцем лондонського Арсеналу.

Про це повідомляє CBS Sports.

До переходу в стан канонірів схиляється і хавбек Лестера Юрі Тілеманс.

Наставник Арсеналу Мікель Артета отримає від клубу підтримку у проведенні цих трансферів. Лондонський клуб зараз є одноосібним лідером таблиці англійської Прем'єр-ліги та має гарні турнірні перспективи.

Як відомо, і Мудрик, і Тілеманс перебувають у полі зору багатьох європейських клубів. Однак для обох гравців пріоритетним є перехід саме до "Арсеналу".

Трансфер Тілеманса не буде дорогим, адже у гравця наступного літа закінчується термін дії контракту. А ось трансферна вартість Мудрика оцінюється приблизно у 86 млн фунтів.

Нагадаємо президент Реала Перес готовий заплатити за Мудрика 80 млн євро.