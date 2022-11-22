Перес готовий заплатити 80 млн євро за Мудрика

Реал - одна з команд, яка стежить за ситуацією навколо вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє ElDesmarque.

Відзначається, що донецький клуб оцінює 21-річного українця у 80 мільйонів євро, а президент вершкових Флорентіно Перес готовий заплатити цю суму.

Перес переконаний, що Мудрик є надійним вибором і що він має необхідний талант, щоб стати дуже важливою фігурою для Карло Анчелотті.

Конкуренцію мадридцям складуть Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Підписання Мудрика означатиме, що Реал повинен буде продати Марко Асенсіо. Вибір на користь одного з гравців повинен зробити сам Перес.

Раніше стала відома сума відступних у контракті вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.