Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів

Рейнджерс програв Аяксу (1:3) та завершив виступи в єврокубках сезону 2021/2022.

Про це повідомляє Opta.

Шотландці встановили антирекорд турніру, показавши найгіршу різницю м’ячів при шести поспіль поразках – 2:22.

-20 - Rangers’ goal difference of -20 is the worst for a side that lost all six group stage games in the UEFA Champions League in the competition’s history (F2, A22). Obliterated.