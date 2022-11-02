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Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів

Сьогодні 08:41 405 0
Шотландці встановили антирекорд турніру, показавши найгіршу різницю м’ячів
Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів
#Аякс, #Ліга чемпіонів, #Рейнджерс

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс програв Аяксу (1:3) та завершив виступи в єврокубках сезону 2021/2022.

Про це повідомляє Opta.

Шотландці встановили антирекорд турніру, показавши найгіршу різницю м’ячів при шести поспіль поразках – 2:22.

До цього були 3:22 загребського Динамо у сезоні 2011/12.

Найбільш розгромна поразка Рейнджерс була від Ліверпуля - 1:7 на домашній арені.

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