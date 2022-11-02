Рейнджерс встановили ганебний рекорд у Лізі чемпіонів

Шотландці встановили антирекорд турніру, показавши найгіршу різницю м’ячів

Джерело - Чемпіон.

Рейнджерс програв Аяксу (1:3) та завершив виступи в єврокубках сезону 2021/2022.

Про це повідомляє Opta.

Шотландці встановили антирекорд турніру, показавши найгіршу різницю м’ячів при шести поспіль поразках – 2:22.

-20 - Rangers’ goal difference of -20 is the worst for a side that lost all six group stage games in the UEFA Champions League in the competition’s history (F2, A22). Obliterated. — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2022

До цього були 3:22 загребського Динамо у сезоні 2011/12.

Найбільш розгромна поразка Рейнджерс була від Ліверпуля - 1:7 на домашній арені.