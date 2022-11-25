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Фернандеш: Роналду подобається працювати під такою критикою

Сьогодні 12:19 240 0
Хавбек МЮ розповів про гру з Кріштіану Роналду
Фернандеш: Роналду подобається працювати під такою критикою
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Бруну Фернандеш, #Збірна Португалії з футболу

Джерело - ESPN.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду краще виступає під критикою.

Про це розповів його партнер по збірній Португалії Бруну Фернандеш.

"Я думаю, що йому подобається працювати під такою критикою з боку всіх. Тому я молю всіх вас, щоб ви продовжували це робити, адже тоді він демонструє найкращого себе. Зіграти з ним у збірній і клубі було мрією, це щось неймовірне".

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"Я все ще ділю з ним місце в національній збірній, і для мене головне, щоб Португалія зробила все можливе на турнірі. Адже якщо ми це зробимо, Кріштіану буде щасливий, я буду щасливий, і всі в Португалії будуть щасливі за нас", - сказав Фернандеш.

Нагадаємо, Аль-Хілаль готовий підписати Роналду.

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