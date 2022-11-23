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Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів

Сьогодні 19:45 289 0
Стала відома вартість Манчестер Юнайтед
Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Сім'я Глейзерів, яка володіє Манчестер Юнайтед, оцінила клуб у понад 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс.

Власники не розглядатимуть пропозиції, нижчі від цієї. Глейзери хочуть відбити ненадійних потенційних покупців і загалом отримати набагато більше через високий інтерес.

У травні власники МЮ вважали, що їхній клуб у 3 рази дорожчий за Челсі. Джейкобс інформує з посиланням на власні джерела, що Манчестер Юнайтед оцінюється у 6,8 млрд фунтів.

За оцінками Forbes, вартість клубу складає 3,9 млрд фунтів.

Нагадаємо, що Тодд Боелі придбав Челсі за близько 2,5 млрд фунтів у травні цього року. Зараз також продається Ліверпуль - його можуть придбати за 4,3 млрд фунтів.

Раніше повідомлялося, що Глейзери готові продати Манчестер Юнайтед.

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