Стала відома вартість Манчестер Юнайтед

Сім'я Глейзерів, яка володіє Манчестер Юнайтед, оцінила клуб у понад 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс.

Власники не розглядатимуть пропозиції, нижчі від цієї. Глейзери хочуть відбити ненадійних потенційних покупців і загалом отримати набагато більше через високий інтерес.

У травні власники МЮ вважали, що їхній клуб у 3 рази дорожчий за Челсі. Джейкобс інформує з посиланням на власні джерела, що Манчестер Юнайтед оцінюється у 6,8 млрд фунтів.

За оцінками Forbes, вартість клубу складає 3,9 млрд фунтів.

Нагадаємо, що Тодд Боелі придбав Челсі за близько 2,5 млрд фунтів у травні цього року. Зараз також продається Ліверпуль - його можуть придбати за 4,3 млрд фунтів.

Раніше повідомлялося, що Глейзери готові продати Манчестер Юнайтед.