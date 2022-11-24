Джерело - Mirror.
Власник Інтер Маямі Девід Бекхем відкритий до переговорів з потенційними покупцями його колишнього клубу Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Mirror.
Британець не може дозволити собі купівлю клубу, проте може стати частиною інвестиційного консорціуму, який матиме достатньо ресурсів.
Близькість Бекхема з уболівальниками Манчестер Юнайтед робить його кандидатуру привабливою для потенційного покупця.
Раніше до нього вже звертались інвестори, зацікавлені у придбанні МЮ.
Нагадаємо, Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів.