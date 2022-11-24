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Бекхем готовий придбати Манчестер Юнайтед

Сьогодні 16:18 197 0
Ексгравець МЮ може придбати клуб
Бекхем готовий придбати Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Девід Бекхем

Джерело - Mirror.

Власник Інтер Маямі Девід Бекхем відкритий до переговорів з потенційними покупцями його колишнього клубу Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Mirror.

Британець не може дозволити собі купівлю клубу, проте може стати частиною інвестиційного консорціуму, який матиме достатньо ресурсів.

Близькість Бекхема з уболівальниками Манчестер Юнайтед робить його кандидатуру привабливою для потенційного покупця.

Раніше до нього вже звертались інвестори, зацікавлені у придбанні МЮ.

Нагадаємо, Глейзери оцінили Манчестер Юнайтед у понад 4,5 млрд фунтів.

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