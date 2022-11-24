Генесс: Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу.

Про це заявив почесний президент Баварії Улі Генесс.

"DFB оголосила, шо буде послідовною у розв'язанні цього питання. І вони цього врешті-решт не зробили. Їм не вистачило сміливості протистояти ФІФА. Це було дуже необхідно, тому що для мене Джанні Інфантіно - це велика катастрофа для світового футболу, і це була б чудова можливість показати йому: аж сюди і не далі".