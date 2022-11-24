Генесс: Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу.
Про це заявив почесний президент Баварії Улі Генесс.
"DFB оголосила, шо буде послідовною у розв'язанні цього питання. І вони цього врешті-решт не зробили. Їм не вистачило сміливості протистояти ФІФА. Це було дуже необхідно, тому що для мене Джанні Інфантіно - це велика катастрофа для світового футболу, і це була б чудова можливість показати йому: аж сюди і не далі".
"ЧС у Катарі? Протягом цих років було достатньо часу, щоб розв'язати питання та використати відповідні повноваження. Я не думаю, що європейські асоціації усвідомили свою силу", - сказав Генесс.
Також, Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА.