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Генесс: Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу

Сьогодні 16:35 345 0
Про це заявив почесний президент Баварії розповів про ФІФА
Генесс: Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу
#ФІФА, #Баварія, #Генесс, #Інфантіно

Джерело - Bild.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно - велика катастрофа для світового футболу.

Про це заявив почесний президент Баварії Улі Генесс.

"DFB оголосила, шо буде послідовною у розв'язанні цього питання. І вони цього врешті-решт не зробили. Їм не вистачило сміливості протистояти ФІФА. Це було дуже необхідно, тому що для мене Джанні Інфантіно - це велика катастрофа для світового футболу, і це була б чудова можливість показати йому: аж сюди і не далі".

  Данія планує вийти з ФІФА

"ЧС у Катарі? Протягом цих років було достатньо часу, щоб розв'язати питання та використати відповідні повноваження. Я не думаю, що європейські асоціації усвідомили свою силу", - сказав Генесс.

Також, Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА.

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