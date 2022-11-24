Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА

Джерело - NRK.
Федерація футболу Норвегія підтримала Данську футбольну асоціацію, президент якої Єспер Меллер негативно оцінив дії ФІФА щодо використання пов’язки One Love.
Про це заявила президентка ФФН Лізе Клавенес.
"Ми у норвезькій федерації зробили багато спроб поговорити з тими, хто могли бути опозиційними кандидатами. Але зараз є 207 країн з 211, які підтримують Інфантіно. У ФФН ми не впевнені, що Інфантіно є тим лідером, який має вести нас вперед".
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"На жаль, жодна з конфедерацій не висунула контркандидата до кінцевого терміну, тому Інфантіно, на жаль, наразі є єдиним кандидатом. Ми підтримуємо те, що говорять і описують данці. ФІФА діяла таким чином, що призвело до ескалації конфлікту", - сказала Клавенес.
Нагадаємо, гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією.