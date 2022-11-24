Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА

Федерація футболу Норвегія підтримала Данську футбольну асоціацію, президент якої Єспер Меллер негативно оцінив дії ФІФА щодо використання пов’язки One Love.

Про це заявила президентка ФФН Лізе Клавенес.

"Ми у норвезькій федерації зробили багато спроб поговорити з тими, хто могли бути опозиційними кандидатами. Але зараз є 207 країн з 211, які підтримують Інфантіно. У ФФН ми не впевнені, що Інфантіно є тим лідером, який має вести нас вперед".