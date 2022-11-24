Головне
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Вчора 17:45 810
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:06 307
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:15 1332
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 396
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 357
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:10 458
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Вчора 17:56 567
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 17:34 1563
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:55 338
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Вчора 13:42 889
Прямі трансляції

Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА

Сьогодні 10:24 509 0
Федерація футболу Норвегії підтримала Данію в критиці ФІФА
#ФІФА

Джерело - NRK.

Федерація футболу Норвегія підтримала Данську футбольну асоціацію, президент якої Єспер Меллер негативно оцінив дії ФІФА щодо використання пов’язки One Love.

Про це заявила президентка ФФН Лізе Клавенес.

"Ми у норвезькій федерації зробили багато спроб поговорити з тими, хто могли бути опозиційними кандидатами. Але зараз є 207 країн з 211, які підтримують Інфантіно. У ФФН ми не впевнені, що Інфантіно є тим лідером, який має вести нас вперед".

  Актуально: Данія планує вийти з ФІФА

"На жаль, жодна з конфедерацій не висунула контркандидата до кінцевого терміну, тому Інфантіно, на жаль, наразі є єдиним кандидатом. Ми підтримуємо те, що говорять і описують данці. ФІФА діяла таким чином, що призвело до ескалації конфлікту", - сказала Клавенес.

Нагадаємо, гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 28035
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 3363
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 4624
Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено Матч Дніпро-1 - Олександрія перенесено 1779
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3142
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 2767
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4686
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28692
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61784
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44361
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1976
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223868 3