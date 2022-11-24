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Данія планує вийти з ФІФА

Сьогодні 09:18 278 0
Данія не підтримуватиме чинного президента Інфантіно на перевиборах на пост президента ФІФА
Данія планує вийти з ФІФА
#ФІФА

Джерело - AS.

Президент Федерації футболу Данії Єспер Меллер може звернутися до до УЄФА щодо виходу з ФІФА

Про це повідомляє AS.

Данія планує вийти разом з іншими країнами, які постраждали через політику ФІФА щодо носіння пов'язок One Love на ЧС-2022.

  Актуально: Футболісти відмовились від пов'язки One Love через ризик отримання санкцій від ФІФА

Також Данія не підтримуватиме чинного президента Інфантіно на перевиборах на пост президента ФІФА, хоча він є єдиним кандидатом.

Напередодні гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією.

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