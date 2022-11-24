Данія планує вийти з ФІФА

Джерело - AS.
Президент Федерації футболу Данії Єспер Меллер може звернутися до до УЄФА щодо виходу з ФІФА
Про це повідомляє AS.
Данія планує вийти разом з іншими країнами, які постраждали через політику ФІФА щодо носіння пов'язок One Love на ЧС-2022.
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Також Данія не підтримуватиме чинного президента Інфантіно на перевиборах на пост президента ФІФА, хоча він є єдиним кандидатом.
Напередодні гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією.