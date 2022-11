Гравці стартового складу збірної Німеччини демонстративно прикрили собі роти на командному фото перед стартом матчу чемпіонату світу проти Японії.

Ця акція протесту відбулася внаслідок заборони ФІФА використовувати футболістам на матчах ЧС-2022 пов'язку One Love.

Germany with a clear message to FIFA in their team photo after not being allowed to wear the OneLove🏳️‍🌈 armband. 🤐#GER | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LV4TkgJK1R