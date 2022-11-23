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Гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією

Сьогодні 16:11 Андрій Дунець 201 0
Гравці збірної Німеччини провели акцію протесту проти політики ФІФА перед матчем з Японією
#ФІФА, #Інфантіно, #Німеччина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Гравці стартового складу збірної Німеччини демонстративно прикрили собі роти на командному фото перед стартом матчу чемпіонату світу проти Японії.

Ця акція протесту відбулася внаслідок заборони ФІФА використовувати футболістам на матчах ЧС-2022 пов'язку One Love.

Пов'язка One Love - це частина кампанії з підтримки інклюзивності та прав ЛГБТК+. В Катарі представники цієї спільноти стикаються із серйозними правовими проблемами, аж до кримінального переслідування.

Нагадаємо, напередодні старту ЧС у Катарі президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив із оригінальною промовою, що захищала вибір цієї азіатської країни господарем мундіалю.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

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