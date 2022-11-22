Роналду виступив із заявою після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду з шаною ставиться до фанатів Манчестер Юнайтед.

Про це заявив сам футболіст.

"Після переговорів із Манчестер Юнайтед ми дійшли взаємної згоди про розірвання мого контракту. Я люблю Юнайтед та фанатів, які ніколи не зміняться. Схоже, настав час шукати новий виклик. Я бажаю Манчестер Юнайтед всього найкращого", - зазначив Роналду.

Cristiano Ronaldo statement 🚨🇵🇹



“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.



I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.



It feels like the right time to seek a new challenge.



I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2022

Сьогодні, 22 листопада, пресслужба червоних дияволів повідомила, що сторони дійшли згоди і припинили співпрацю.

Раніше Роналду дав інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, в якому негативно відгукнувся про своє перебування в Манчестер Юнайтед після повернення в команду влітку 2021 року.