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Роналду виступив із заявою після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 23:26 354 0
Роналду виступив із заявою після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду з шаною ставиться до фанатів Манчестер Юнайтед. 

Про це заявив сам футболіст.

"Після переговорів із Манчестер Юнайтед ми дійшли взаємної згоди про розірвання мого контракту.

Я люблю Юнайтед та фанатів, які ніколи не зміняться.

Схоже, настав час шукати новий виклик. Я бажаю Манчестер Юнайтед всього найкращого", - зазначив Роналду.

Сьогодні, 22 листопада, пресслужба червоних дияволів повідомила, що сторони дійшли згоди і припинили співпрацю.

Раніше Роналду дав інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, в якому негативно відгукнувся про своє перебування в Манчестер Юнайтед після повернення в команду влітку 2021 року.

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