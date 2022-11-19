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Манчестер Юнайтед готовий подати в суд на Роналду

Вчора 23:00 359 0
Дострокове припинення угоди є пріоритетним варіантом для МЮ
Манчестер Юнайтед готовий подати в суд на Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед не виключає можливості позову у суд проти форварда команди Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє ESPN.

У клубі не хочуть доводити справу до суду, але все ж готові зробити це, якщо гравець відмовиться від розірвання контракту. Саме дострокове припинення угоди є пріоритетним варіантом для МЮ.

До такого рішення в клубі прийшли після виходу другої частини інтерв'ю португальця журналісту Пірсу Моргану. Він, зокрема, звинуватив головного тренера Еріка тен Гага у недостатній повазі до нього.

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