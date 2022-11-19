Ніколіні: Шахтар повинен сконтактувати з агентом та Мудриком

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик зосереджений на останніх матчах команди в чемпіонаті.

Про це розповів асистент директора Шахтаря з футболу Карло Ніколіні.

"Мудрик - це феномен, велика перспектива. Ним цікавилися великі клуби, зокрема, Ювентус. Однак з "б‘янконері" ніколи не було прямих контактів або перемовин. За ним стежать інсайдери топклубів, Ліга чемпіонів стала важливою вітриною, щоб продемонструвати його цінність. Тепер настав час, коли клуб повинен сконтактувати з агентом та самим Мудриком, щоб подивитися, чи не розпочне хтось конкретні переговори".