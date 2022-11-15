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ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика

Сьогодні 09:24 271 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

До боротьби за вінгера Шахтаря Михайла Мудрика включився Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Sun.

При цьому головним претендентом на Мудрика залишається інший англійський клуб – Арсенал. Раніше навіть з'явилася інформація про те, що "Каноніри" вже узгодили умови трансферу 21-річного українця.

У нинішньому сезоні на рахунку Мудрика 8 голів та 8 асистів у 16 ​​матчах за Шахтар у всіх турнірах. Контракт 21-річного вінгера із Шахтарем розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Мудрик хоче змінити клуб взимку.

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