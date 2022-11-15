ТОП-клуб АПЛ включився у боротьбу за Мудрика

Михайло Мудрик може змінити клуб

До боротьби за вінгера Шахтаря Михайла Мудрика включився Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Sun.

При цьому головним претендентом на Мудрика залишається інший англійський клуб – Арсенал. Раніше навіть з'явилася інформація про те, що "Каноніри" вже узгодили умови трансферу 21-річного українця.

У нинішньому сезоні на рахунку Мудрика 8 голів та 8 асистів у 16 ​​матчах за Шахтар у всіх турнірах. Контракт 21-річного вінгера із Шахтарем розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Мудрик хоче змінити клуб взимку.