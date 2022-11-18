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Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ

Сьогодні 18:02 94 0
Президент УАФ повідомив про призупинення членства в НОК
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андірй Павелко прзупинив членство у НОК України через обрання до складу Комітету представників ОПЗЖ.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ"

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"У той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповувань. Я особисто голосував проти відповідних рішень".

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"А тому, як учасник Асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено.  Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси. Слава Україні!", - написав Павелко.

Нагадаємо, Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України.

Також, Григорія Суркіса обрали членом НОК України.

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