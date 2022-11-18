Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК

Джерело - Чемпіон.
Виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін прийняв рішення вийти зі складу НОК України.
Про це заявив сам функціонер у Фейсбуці.
"Підтримую та розумію заяву Андрія Шевченка щодо виходу зі складу НОК! Я також був обраний до цього складу НОК і також не маю особистого бажання навіть розпочинати в ньому роботу. Проте мене було делеговано РАДОЮ ФЛАУ і я відчуваю свою відповідальність за представництво легкої атлетики в НОК".
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
"У зв‘язку з цим, я звернувся до Ради ФЛАУ з пропозицією відкликати мене зі складу членів НОК. Про рішення Ради повідомлю якнайшвидше!", - написав Пронін.
Нагадаємо, Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України.
Також, Григорія Суркіса обрали членом НОК України.