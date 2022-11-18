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Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК

Сьогодні 17:33 281 0
Відповідну заяву виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики зробив у фейсбуці
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
#Євген Пронін

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін прийняв рішення вийти зі складу НОК України.

Про це заявив сам функціонер у Фейсбуці.

"Підтримую та розумію заяву Андрія Шевченка щодо виходу зі складу НОК!  Я також був обраний до цього складу НОК і також не маю особистого бажання навіть розпочинати в ньому роботу. Проте мене було делеговано РАДОЮ ФЛАУ і я відчуваю свою відповідальність за представництво легкої атлетики в НОК".

  Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу

"У зв‘язку з цим, я звернувся до Ради ФЛАУ з пропозицією відкликати мене зі складу членів НОК. Про рішення Ради повідомлю якнайшвидше!", - написав Пронін.

Нагадаємо, Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України.

Також, Григорія Суркіса обрали членом НОК України.

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