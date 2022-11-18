Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК

Виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін прийняв рішення вийти зі складу НОК України.

Про це заявив сам функціонер у Фейсбуці.

"Підтримую та розумію заяву Андрія Шевченка щодо виходу зі складу НОК! Я також був обраний до цього складу НОК і також не маю особистого бажання навіть розпочинати в ньому роботу. Проте мене було делеговано РАДОЮ ФЛАУ і я відчуваю свою відповідальність за представництво легкої атлетики в НОК".