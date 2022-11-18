Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може покинути НОК України.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав Шевченко.