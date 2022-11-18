Головне
Гутцайт: Суркісом та Шуфричем подані заяви про вихід зі складу НОК
Сьогодні 18:25 1
Павелко призупинив членство в НОК через обрання представників ОПЗЖ
Сьогодні 18:02 93
Пронін підтримав Шевченка і вийшов зі складу НОК
Сьогодні 17:33 278
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
Сьогодні 16:39 2524
За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 15:03 164
Зоря розгромила Олександрію у 14 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 413
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Сьогодні 13:22 666 3
Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022
Сьогодні 12:00 549
Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022
Сьогодні 07:00 438
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
Вчора 19:35 2104 1
Прямі трансляції

Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу

Сьогодні 16:39 2524 0
До складу НОК увійшли Григорій Суркіс та Нестро Шуфрич
Шевченко: Не можу залишитися в складі НОК за такого складу
#НОК України, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може покинути НОК України.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - написав Шевченко.

Нагадаємо, Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України.

Також, Григорія Суркіса обрали членом НОК України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1694
Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ 1099
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України 2104 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 28585 2
Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича Волочай: Я хочу знати імена тих, хто проголосував за Суркіса і Шуфрича 16685 3
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла 2694
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215110
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223647 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44217
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22174
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13459
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10181