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Фергюсон переконав Роналду не переходити в Манчестер Сіті

Вчора 23:41 245 0
Португалець розповів про повернення в Манчестер Юнайтед
Фергюсон переконав Роналду не переходити в Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Алекс Фергюсон

Джерело - Manchester Evening News.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду минулого літа був близьким до трансферу в Манчестер Сіті.

Про це він розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Чесно кажучи, був близьким до Сіті. Вони багато говорили зі мною, Гвардіола казав, що вони дуже старалися підписати мене. Але моя історія в МЮ, моє серце, почуття, спогади - все це робило різницю. І, звісно, Фергюсон. Я був здивований поверненню. Але це було свідоме рішення. Тому що серце говорить голосно в цю мить".

  Актуально: Більшість гравців МЮ очікують, що Роналду залишить клуб

"Думаю, Фергюсон був ключовим в моєму рішенні. Але я б збрехав, якби не сказав, що був близьким до Сіті. Не шкодую ні про що. Фергюсон сказав: "Неможливо, щоб ти перейшов у Манчестер Сіті. І я відповів: "Окей, бос". І я ухвалив рішення, яке було правильним", - сказав Роналду

Нагадаємо, Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції.

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