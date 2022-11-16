Фергюсон переконав Роналду не переходити в Манчестер Сіті

Португалець розповів про повернення в Манчестер Юнайтед

Джерело - Manchester Evening News.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду минулого літа був близьким до трансферу в Манчестер Сіті.

Про це він розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Чесно кажучи, був близьким до Сіті. Вони багато говорили зі мною, Гвардіола казав, що вони дуже старалися підписати мене. Але моя історія в МЮ, моє серце, почуття, спогади - все це робило різницю. І, звісно, Фергюсон. Я був здивований поверненню. Але це було свідоме рішення. Тому що серце говорить голосно в цю мить".

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"Думаю, Фергюсон був ключовим в моєму рішенні. Але я б збрехав, якби не сказав, що був близьким до Сіті. Не шкодую ні про що. Фергюсон сказав: "Неможливо, щоб ти перейшов у Манчестер Сіті. І я відповів: "Окей, бос". І я ухвалив рішення, яке було правильним", - сказав Роналду

Нагадаємо, Роналду анонсував запуск своєї першої NFT-колекції.