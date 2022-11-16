Більшість гравців МЮ очікують, що Роналду залишить клуб

Джерело - ESPN.
Більшість футболістів Манчестер Юнайтед очікують, що нападник Кріштіану Роналду не буде частиною команди після ЧС-2022
Про це повідомляє ESPN.
Серед тих, хто відчуває найбільший негативний вплив зі сторони Роналду - Бруну Фернандеш. Між ними вже тривалий час зіпсовані стосунки.
Головний тренер Ерік тен Гаг вважає, що більше не зможе працювати з Роналду після того, як португалець сказав, що "не поважає" нідерландця. Тренер повідомив про це керівництву клубу.
Раніше повідомлялося, що Роналду більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.