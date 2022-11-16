Більшість гравців МЮ очікують, що Роналду залишить клуб

Ерік тен Гаг вважає, що більше не зможе працювати з Роналду

Джерело - ESPN.

Більшість футболістів Манчестер Юнайтед очікують, що нападник Кріштіану Роналду не буде частиною команди після ЧС-2022

Про це повідомляє ESPN.

Серед тих, хто відчуває найбільший негативний вплив зі сторони Роналду - Бруну Фернандеш. Між ними вже тривалий час зіпсовані стосунки.

Головний тренер Ерік тен Гаг вважає, що більше не зможе працювати з Роналду після того, як португалець сказав, що "не поважає" нідерландця. Тренер повідомив про це керівництву клубу.

Раніше повідомлялося, що Роналду більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.