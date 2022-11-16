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Більшість гравців МЮ очікують, що Роналду залишить клуб

Сьогодні 19:55 258 0
Ерік тен Гаг вважає, що більше не зможе працювати з Роналду
Більшість гравців МЮ очікують, що Роналду залишить клуб
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - ESPN.

Більшість футболістів Манчестер Юнайтед очікують, що нападник Кріштіану Роналду не буде частиною команди після ЧС-2022

Про це повідомляє ESPN.

Серед тих, хто відчуває найбільший негативний вплив зі сторони Роналду - Бруну Фернандеш. Між ними вже тривалий час зіпсовані стосунки.

Головний тренер Ерік тен Гаг вважає, що більше не зможе працювати з Роналду після того, як португалець сказав, що "не поважає" нідерландця. Тренер повідомив про це керівництву клубу.

Раніше повідомлялося, що Роналду більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.

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