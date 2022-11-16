Левандовський отримав тривалу дискваліфікацію за видалення

Піке натомість відсторонений на 4 матчі

Джерело - Marca.

Іспанський комітет з проведення змагань визначився з покараннями для Роберта Левандовського та Жерара Піке за підсумками матчу Барселони з Осасуною у Ла-Лізі (1:2).

Про це повідомляє Marca.

Нападник був видалений з поля у першому таймі, а захисник у перерві за висловлювання на адресу арбітра в особистій розмові.

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Левандовський загалом отримав дискваліфікацію на 3 гри - 1 за червону картку та 2 за неповагу до судді. Піке натомість відсторонений на 4 матчі, але для Жерара зустріч з Осасуною була останньою у професійній кар’єрі.