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Левандовський отримав тривалу дискваліфікацію за видалення

Сьогодні 18:01 344 0
Піке натомість відсторонений на 4 матчі
Левандовський отримав тривалу дискваліфікацію за видалення
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Роберт Левандовський, #Осасуна, #Жерар Піке

Джерело - Marca.

Іспанський комітет з проведення змагань визначився з покараннями для Роберта Левандовського та Жерара Піке за підсумками матчу Барселони з Осасуною у Ла-Лізі (1:2).

Про це повідомляє Marca.

Нападник був видалений з поля у першому таймі, а захисник у перерві за висловлювання на адресу арбітра в особистій розмові.

  Піке - арбітру матчу з Осасуною: Я ср*в на твою йо***у матір

Левандовський загалом отримав дискваліфікацію на 3 гри - 1 за червону картку та 2 за неповагу до судді. Піке натомість відсторонений на 4 матчі, але для Жерара зустріч з Осасуною була останньою у професійній кар’єрі.

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