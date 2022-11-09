Піке - арбітру матчу з Осасуною: Я ср*в на твою йо***у матір

Легенда каталонського клубу не стримав емоцій після вилучення.

Джерело - Marca.

Захисник Барселони Жерар Піке образив матір головного арбітра Хесуса Хіля Марсано в матчі з Осасуною (2:1).

Про це повідомляє Marca.

"Довбана ганьба. Я ср*в на твою йо***у матір", - сказав Піке згідно з рапортом арбітра.

35-річний футболіст перебував на лаві для запасних, але після першого тайму підійшов до арбітра, щоб висловити претензії щодо його роботи - на 30-й хвилині каталонці залишилися у меншості після двох жовтих карток нападника Роберта Левандовського.

Жерар супроводжував арбітра у підтрибунне приміщення, після чого також отримав червону.

Осасуна - Барселона 1:2: огляд матчу Ла-Ліги