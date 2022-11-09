Піке - арбітру матчу з Осасуною: Я ср*в на твою йо***у матір

Джерело - Marca.
Захисник Барселони Жерар Піке образив матір головного арбітра Хесуса Хіля Марсано в матчі з Осасуною (2:1).
Про це повідомляє Marca.
"Довбана ганьба. Я ср*в на твою йо***у матір", - сказав Піке згідно з рапортом арбітра.
35-річний футболіст перебував на лаві для запасних, але після першого тайму підійшов до арбітра, щоб висловити претензії щодо його роботи - на 30-й хвилині каталонці залишилися у меншості після двох жовтих карток нападника Роберта Левандовського.
Жерар супроводжував арбітра у підтрибунне приміщення, після чого також отримав червону.