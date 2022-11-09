Головне
Зоря поступилась Інгульцю у 12 турі УПЛ
Вчора 15:02 590
Європейська федерація кіберспорту зупинила членство росії
Вчора 23:54 276
Сабо: Дай Бог, щоб Шахтар продав Мудрика за 25-30 мільйонів
Вчора 17:41 599
Українські клуби дізналися суперників у плейоф раунді Юнацької ліги УЄФА
Вчора 16:24 684
Металіст розписав мирову з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Вчора 14:51 360
Яремчук пропустить найближчі матчі Брюгге
Вчора 14:12 520
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50
Вчора 13:37 252021
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Вчора 11:16 9213
Визначився найкращий тренер 11 туру УПЛ
07.11.2022 22:52 495
Favbet Foundation разом із партнерами передав ЗСУ п’ять автомобілів, спальні мішки і «буржуйки»
07.11.2022 20:27 1084
Прямі трансляції

Піке - арбітру матчу з Осасуною: Я ср*в на твою йо***у матір

Сьогодні 11:41 141 0
Легенда каталонського клубу не стримав емоцій після вилучення.
Піке - арбітру матчу з Осасуною: Я ср*в на твою йо***у матір
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Жерар Піке

Джерело - Marca.

Захисник Барселони Жерар Піке образив матір головного арбітра Хесуса Хіля Марсано в матчі з Осасуною (2:1).

Про це повідомляє Marca.

"Довбана ганьба. Я ср*в на твою йо***у матір", - сказав Піке згідно з рапортом арбітра.

35-річний футболіст перебував на лаві для запасних, але після першого тайму підійшов до арбітра, щоб висловити претензії щодо його роботи - на 30-й хвилині каталонці залишилися у меншості після двох жовтих карток нападника Роберта Левандовського.

Жерар супроводжував арбітра у підтрибунне приміщення, після чого також отримав червону.

Осасуна - Барселона 1:2: огляд матчу Ла-Ліги

Коментарі ()
Популярне зараз
Мессі ухвалив рішення про своє майбутнє Мессі ухвалив рішення про своє майбутнє 850
У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО У Португалії голкіпер забив сенсаційний гол прямим ударом від власних воріт - ВІДЕО 2653
Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна вилетіла з ТОП-50 252021
Клімас назвав орієнтовну дату бою Усик - Ф'юрі Клімас назвав орієнтовну дату бою Усик - Ф'юрі 1220
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України 12045 3
Леоненко: Мабуть, арбітр вирішив привітати Циганкова та дав пенальті Леоненко: Мабуть, арбітр вирішив привітати Циганкова та дав пенальті 860
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31843 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22037
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227510 5
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15874
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123517
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99977