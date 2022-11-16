МОК може припинити допомагати українському спорту через критику Баха

У МОК серйозно задумались над закриттям Фонду солідарності, який наразі є головним джерелом фінансування українського олімпійського спорту.

Про це повідомляє XSPORT.

Це сталося після реакції українських спортсменів на виступ Томаса Баха на саміті G20, де він заявив, що олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни.

Після початку повномасштабної війни в держбюджет повернулись майже всі кошти, які були виділені державою на роботу Національного олімпійського комітету.

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Останні місяці НОК України функціонував за рахунок коштів від Фонду солідарності МОК, допомоги від Європейських олімпійських комітетів, а також ще деяких фінансових ресурсів, які вдалось залучити президенту НОК України Сергію Бубці.

Ще однією причиною можливого закриття фонду стало те, що Сергій Бубка відмовився балотуватись на посаду очільника НОК України на новий термін.