Роналду більше не зіграє за Манчестер Юнайтед

Головний тренер МЮ не хоче бачити Кріштіану Роналду у команді

Скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду з різкою критикою на адресу Манчестер Юнайтед поставило хрест на майбутньому португальця у складі "Червоних дияволів".

Про це повідомляє ESPN.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг на Роналду більше не розраховує, і в майбутньому не збирається випускати його на поле. Про це він повідомив керівництву клубу на вчорашній зустрічі.

Тен Гаг вважає, що Роналду у своїй критиці зайшов надто далеко.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.