Роналду більше не зіграє за Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.
Скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду з різкою критикою на адресу Манчестер Юнайтед поставило хрест на майбутньому португальця у складі "Червоних дияволів".
Про це повідомляє ESPN.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг на Роналду більше не розраховує, і в майбутньому не збирається випускати його на поле. Про це він повідомив керівництву клубу на вчорашній зустрічі.
Тен Гаг вважає, що Роналду у своїй критиці зайшов надто далеко.
Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.