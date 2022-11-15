Спортінг не планує підписувати Роналду

Кріштіану Роналду не повернеться у свій рідний клуб

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не входить до планів лісабонського Спортінга.

Про це повідомив наближений до португальського гранду журналіст Педру Сепульведа.

"Я вкотре намагався дізнатися, чи є шанси, що "Спортінг" підпише Роналду. Відповідь залишається незмінною: немає жодного шансу на зимовий трансфер. І Кріштіану не вписується у проект Рубена Аморіма", – сказав Сепульведа.

Роналду є вихованцем Спортінга, саме з цього клубу Кріштіану перейшов до МЮ у 2003 році. За "левів" Кріштіану у всіх турнірах відіграв 31 матч, забив 5 голів.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.