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Спортінг не планує підписувати Роналду

Сьогодні 08:55 225 0
Кріштіану Роналду не повернеться у свій рідний клуб
Спортінг не планує підписувати Роналду
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Спортінг, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не входить до планів лісабонського Спортінга.

Про це повідомив наближений до португальського гранду журналіст Педру Сепульведа.

"Я вкотре намагався дізнатися, чи є шанси, що "Спортінг" підпише Роналду. Відповідь залишається незмінною: немає жодного шансу на зимовий трансфер. І Кріштіану не вписується у проект Рубена Аморіма", – сказав Сепульведа.

Роналду є вихованцем Спортінга, саме з цього клубу Кріштіану перейшов до МЮ у 2003 році. За "левів" Кріштіану у всіх турнірах відіграв 31 матч, забив 5 голів.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.

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