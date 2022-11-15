Роналду сам попросив мене зробити інтерв’ю - Морган

Португальський нападник Кріштіану Роналду був ініціатором інтерв'ю з Пірсом Морганом.

Про це розповів сам журналіст.

"Я не просив Кріштіану про інтерв'ю, він сам попросив мене зробити це. Все сталося нещодавно. Думаю, ні для кого не секрет, що Роналду відчував справжнє розчарування з приводу того, що відбувалося в Манчестер Юнайтед останній рік.

Роналду відчув, що настав час висловитися. Він знав, що це буде "вибухонебезпечно" і викличе ажіотаж. Кріштіану знав, що люди його критикуватимуть. Але він також знав, що все сказане – правда і що настав час висловитися. Іноді правда може поранити", - розповів Роналду.