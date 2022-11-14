Тен Гаг та гравці Манчестер Юнайтед розчаровані інтерв’ю Роналду

В клубі розчаровані словами Кріштіану Роналду

Головний тренер та футболісти Манчестер Юнайтед надзвичайно розчаровані манерою та моментом виходу інтерв’ю Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Sky Sports.

В клубі дізналися про інтерв’ю лише тоді, коли готувалися повернутися з Лондона ввечері 13 листопада після перемоги над Фулгемом (2:1) в 16-му турі АПЛ.

В клубі не розуміють, чому португалець сказав те, що сказав.

В команді дуже розчаровані тим, що гравець таким чином проявив неповагу до клубу, тренера та одноклубників.

МЮ, ймовірно, розглянуть усі можливі варіанти щодо гравця.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.