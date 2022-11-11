Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО

Джерело - Football Hub.

Мірчі Луческу явно не сподобалися дії власних підопічних у першому таймі матчу 12 туру УПЛ проти Олександрії.

Відразу після свистка на перерву камери операторів Football Hub зафіксували, як головний тренер ламаною російською щось невдоволено вигукує. Здається, основний гнів Луческу був спрямований на польського легіонера киян Томаша Кендзьору.

Відео (на самому початку запису)

Додамо, що Динамо впевнено перемогло Олександрію з рахунком 3:1.

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