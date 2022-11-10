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Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ

Сьогодні 16:56 267 0
Третя поспіль перемога Динамо в УПЛ
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ Динамо вдома обіграло Олександрію.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь киян.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
12 тур, 10 листопада

Динамо - Олександрія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Буяльський, 2:0 - 73 Лонвейк, 3:0 - 89 Шепелєв, 3:1 - 90+2 Шулянський

Попередження: Дубінчак (32), Циганков (70), Ванат (71) – Цуріков (29)

Динамо: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Ковалець (Кобзар, 78), Демченко, Кожушко (Шулянський, 88), Калітвінцев (Авагімян, 54), Рибалка (Дришлюк, 78), Третьяков (Мустафаєв, 88)

Раніше Чорноморець здолав Минай.

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