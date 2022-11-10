Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру УПЛ Динамо вдома обіграло Олександрію.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь киян.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліги
12 тур, 10 листопада
Динамо - Олександрія 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Буяльський, 2:0 - 73 Лонвейк, 3:0 - 89 Шепелєв, 3:1 - 90+2 Шулянський
Попередження: Дубінчак (32), Циганков (70), Ванат (71) – Цуріков (29)
Динамо: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Ковалець (Кобзар, 78), Демченко, Кожушко (Шулянський, 88), Калітвінцев (Авагімян, 54), Рибалка (Дришлюк, 78), Третьяков (Мустафаєв, 88)
Раніше Чорноморець здолав Минай.