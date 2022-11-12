Головне
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 09:23 225
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023
Вчора 21:58 661
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022
Вчора 19:37 2009
Мессі та Ді Марія - у заявці збірної Аргентини на ЧС-2022
Вчора 18:12 472
Шахтар підшукав заміну Мудрику
Вчора 17:40 3370
Довбик - найкращий гравець 12 туру УПЛ
Вчора 16:40 308
Маліновський - у команді тижня Серії А за версією SofaScore
Вчора 11:29 354
Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика - журналіст
10.11.2022 22:38 1936
Прометей вибув із розіграшу Кубка Виклику
10.11.2022 21:40 438
Збірна України здолала Італію на турнірі в Угорщині
10.11.2022 19:39 681
Прямі трансляції

Де Дзербі: Ми з Шахтарем могли б досягти півфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:58 135 0
Екстренер Шахтаря розповів про силу "гірників"
Де Дзербі: Ми з Шахтарем могли б досягти півфіналу Ліги чемпіонів
#Брайтон, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Daily Mail.

До початку повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) в Україну, Шахтар міг досягти півфіналу ЛЧ.

Про це розповів колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"У ті дні я був одержимий ідеєю допомогти моїм бразильським гравцям. Ви думаєте, що війна далеко звідси, що це неможливо. Але коли ви всередині цього, то розумієте, що насправді це не так. Мені прикро через цю війну, шкода український народ, досвід, пережитий з гравцями. Ми могли стати фантастичною командою. Потенціал був безмежним. Ми могли б досягти півфіналу Ліги чемпіонів".

  Актуально: Де Дзербі хоче підписати в Брайтон Траоре та Тете

"Є можливість перемоги Шахтаря у Лізі чемпіонів. Коли Лестер виграв АПЛ, це було найкраще у футболі. Якщо ви закриєте ці мрії для маленьких команд, ви можете закрити футбол для мене", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, скаути Брайтона переглядали Матвієнка в останніх матчах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 Блаттер: Іран має бути виключений з чемпіонату світу-2022 8911 2
Шахтар підшукав заміну Мудрику Шахтар підшукав заміну Мудрику 3370
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 31669
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022 Пеле зробив прогноз на ЧС-2022 2009
Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО Луческу накричав на гравців Динамо в перерві матчу з Олександрією - ВІДЕО 1520
Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022 Ето'О зробив сенсаційний прогноз щодо переможця ЧС-2022 1359
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3702 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2226
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 54585
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19386
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19697
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7760