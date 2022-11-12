Де Дзербі: Ми з Шахтарем могли б досягти півфіналу Ліги чемпіонів

Екстренер Шахтаря розповів про силу "гірників"

Джерело - Daily Mail.

До початку повномасштабного вторгнення росії (терористичної країни) в Україну, Шахтар міг досягти півфіналу ЛЧ.

Про це розповів колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"У ті дні я був одержимий ідеєю допомогти моїм бразильським гравцям. Ви думаєте, що війна далеко звідси, що це неможливо. Але коли ви всередині цього, то розумієте, що насправді це не так. Мені прикро через цю війну, шкода український народ, досвід, пережитий з гравцями. Ми могли стати фантастичною командою. Потенціал був безмежним. Ми могли б досягти півфіналу Ліги чемпіонів".

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"Є можливість перемоги Шахтаря у Лізі чемпіонів. Коли Лестер виграв АПЛ, це було найкраще у футболі. Якщо ви закриєте ці мрії для маленьких команд, ви можете закрити футбол для мене", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, скаути Брайтона переглядали Матвієнка в останніх матчах.