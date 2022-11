Представники скаутської служби Брайтона в останніх матчах переглядали захисника Шахтаря Миколу Матвієнка.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Ініціатором потенційного трансферу 26-річного українця є головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

#Brighton are interested in #Shakhtar’s centre-back Mykola #Matvienko. De Zerbi loves him and #BHAFC’s scouts have watched him during the last games. #transfers