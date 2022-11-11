Брайтон цікавиться трьома футболістами Шахтаря

Брайтон виявляє інтерес до низки футболістів Шахтаря, з яким минулого сезону працював нинішній наставник "чайок" італієць Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє 90min.

Де Дзербі разом із асистентом керівника відділу рекрутингу Сальваторе Монако, який прийшов у клуб в жовтні за протекцією екскоуча "гірників", а раніше працював з ним в Україні та Італії, переконують керівництво "чайок" у тому, що у Шахтарі є низка якісних футболістів, здатних серйозно підсилити Брайтон.

Зокрема, йдеться про центрбека Миколу Матвієнка, центрфорвард Лассіну Траоре та правого вінгера Тете. Останній зараз на правах оренди виступає за Ліон.

Раніше Брайтон підписав юного аргентинця для Де Дзербі.